04.01.2022 15:26 Евгений Клочко
Обвал стены офисного здания в Харькове: открыто уголовное производство
В результате обвала стены никто, к счастью, не пострадал.
Как ранее сообщал РЕДПОСТ
, 4 января в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина, 20 произошел обвал стены четырехэтажного дома.
Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.
По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, обвал стены
произошел еще 1 января.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение
профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости