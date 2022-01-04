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04.01.2022  15:26   Евгений Клочко

Обвал стены офисного здания в Харькове: открыто уголовное производство

В результате обвала стены никто, к счастью, не пострадал.

Обвал стены офисного здания в Харькове
 
Как ранее сообщал РЕДПОСТ, 4 января в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина, 20 произошел обвал стены четырехэтажного дома. 
 
Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.
 
По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко,  обвал стены произошел еще 1 января.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
 
Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы). 
 
Тэги:  происшествие, обвал, харьков, стена
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