04.01.2022 15:26 Евгений Клочко

Обвал стены офисного здания в Харькове: открыто уголовное производство

В результате обвала стены никто, к счастью, не пострадал.

Как ранее сообщал РЕДПОСТ , 4 января в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина, 20 произошел обвал стены четырехэтажного дома.

Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.

По словам спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, обвал стены произошел еще 1 января.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы).