19.09.2021 21:14 Дмитрий Колоней

Пропавший в Харькове мужчина с Армейской улицы найден мертвым

Обнаружено мертвое тело 33-летнего жителя Харькова Дмитрия Пироженко.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", обнаружен труп 33-летнего харьковчанина Дмитрия Пироженко. Мужчина вышел из дома и пропал более двух недель назад.

Напомним, ранее мы писали о том, что в восемь часов утра 1 сентября 2021 года из дома по улице Армейской в Харькове вышел одетый в легкую синюю куртку, черные кроссовки и синие джинсы 33-летний Дмитрий Пироженко - худощавый сероглазый мужчина с темо-русыми волосами с заметным шрамом на носу и залысиной - последствиями операций и пропал.

Напомним, ранее мы писали о том, что продолжаются поиски пропавшей 27 августа 2021 года 18-летней девушки с ХТЗ Сабины Райтруб.