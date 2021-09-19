Пропавший в Харькове мужчина с Армейской улицы найден мертвым

Обнаружено мертвое тело 33-летнего жителя Харькова Дмитрия Пироженко.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", обнаружен труп 33-летнего харьковчанина Дмитрия Пироженко. Мужчина вышел из дома и пропал более двух недель назад.
Напомним, ранее мы писали о том, что в восемь часов утра 1 сентября 2021 года из дома по улице Армейской в Харькове вышел одетый в легкую синюю куртку, черные кроссовки и синие джинсы 33-летний Дмитрий Пироженко - худощавый сероглазый мужчина с темо-русыми волосами с заметным шрамом на носу и залысиной - последствиями операций и пропал.
Напомним, ранее мы писали о том, что продолжаются поиски пропавшей 27 августа 2021 года 18-летней девушки с ХТЗ Сабины Райтруб.
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