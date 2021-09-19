    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пропавший в Харькове мужчина с Армейской улицы найден мертвым
19.09.2021  21:14   Дмитрий Колоней

Пропавший в Харькове мужчина с Армейской улицы найден мертвым

Обнаружено мертвое тело 33-летнего жителя Харькова Дмитрия Пироженко.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисковую службу "Милена", обнаружен труп 33-летнего харьковчанина  Дмитрия Пироженко. Мужчина вышел из дома и пропал более двух недель назад. 

Напомним, ранее мы писали о том, что  в восемь часов утра 1 сентября 2021 года из дома по улице Армейской в Харькове вышел одетый в легкую синюю куртку, черные кроссовки и синие джинсы 33-летний Дмитрий Пироженко - худощавый сероглазый мужчина с темо-русыми волосами с заметным шрамом на носу и залысиной  - последствиями операций и пропал

Напомним, ранее мы писали о том, что продолжаются поиски пропавшей 27 августа 2021 года 18-летней девушки с ХТЗ Сабины Райтруб. 

Тэги:  пропал, найден мертвым, харьков, пироженко, труп, смерть, мертвое тело, армейская
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.09 Криминал и происшествия Под Харьковом найдено тело пропавшего без вести пожилого мужчины 17.09 Криминал и происшествия Найден мертвым пропавший в Харькове мужчина 24.08 Криминал и происшествия Малыша нашли в поле кукурузы: поисковики из Харькова рассказали о поисках ребенка
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 