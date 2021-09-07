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07.09.2021  14:33   Рита Парфенова

В Харькове и по всей Украине разыскивают 33-летнего Дмитрия Пироженко (фото)

Мужчина не выходил на связь с 1 сентября 2021 года.


Фото из открытых источников

33-летний Дмитрий Пироженко в восемь часов утра 1 сентября вышел из дома по улице Армейской в Харькове и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 187-190 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Был одет в легкую синюю куртку (возможно), кепку болотного цвета, черные кроссовки, синие джинсы.

Особые приметы: еле заметный шрам на носу после операции, на голове небольшая залысина – след после операции.

Может находиться в любом городе Украины.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Дмитрия Пироженко или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

33-летнего Дмитрия Пироженко разыскивают в Харькове с 1 сентября

Ранее мы писали, что 19-летнего парня из Эсхара Чугуевской области нашли через неделю поисков.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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