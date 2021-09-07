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07.09.2021  13:42   Рита Парфенова

Подготовка к зиме: завтра в трех районах Харькова отключат горячую воду

В рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону на две недели отключат горячую воду в трех районах Харькова.


Фото из открытых источников

С 9:00 8 сентября до 17:00 21 сентября прекратится подача горячей воды в дома Основянского, Киевского и Шевченковского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХТС.

Согласно утвержденному графику планово-профилактического ремонта для гидравлических испытаний и ремонта выводятся следующие участки тепломагистралей:

  • в Основянском районе – ТМ-16 с отключением горячего водоснабжения на 8 жилых домов, 1 лечебное учреждение, ограниченных пл. Конституции, пл. Павловской, ул. Университетской, ул. Кооперативной, пер. Плетневским, пер. Лопатинским, пер. Армянским.
  • в Киевском районе – ТМ-23 с отключением горячего водоснабжения на 2 жилых дома, ограниченных ул. Кооперативной, пер. Короленко.
  • в Шевченковском районе – участок тепломагистрали ТМ-46 с отключением горячего водоснабжения на 8 жилых дома, 1 детский комбинат, ограниченных пл. Конституции, ул. Рымарской, ул. Гурченко.

Ранее мы писали об отключении горячей воды до 16 сентября на поселке Жуковского и Шишковке.

Источник:   ХТС
 Тэги:  отключение воды, харьков
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