Подготовка к зиме: завтра в трех районах Харькова отключат горячую воду

В рамках кампании по подготовке города к новому отопительному сезону на две недели отключат горячую воду в трех районах Харькова.
С 9:00 8 сентября до 17:00 21 сентября прекратится подача горячей воды в дома Основянского, Киевского и Шевченковского районов Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХТС.
Согласно утвержденному графику планово-профилактического ремонта для гидравлических испытаний и ремонта выводятся следующие участки тепломагистралей:
Ранее мы писали об отключении горячей воды до 16 сентября на поселке Жуковского и Шишковке.
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