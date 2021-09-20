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20.09.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 20 сентября

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером существенных осадков не ожидается.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 20 сентября

В понедельник, 20 сентября, территория Харьковщины будет находиться под влиянием малоподвижного циклона Roland, поэтому ожидается влажная и прохладная погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +13°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.

Народные приметы. Для этого дня характерны моросящие дожди. Молочные облака 20 сентября предвещают скорое похолодание.

Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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