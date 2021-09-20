20.09.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 20 сентября

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером существенных осадков не ожидается.

В понедельник, 20 сентября, территория Харьковщины будет находиться под влиянием малоподвижного циклона Roland, поэтому ожидается влажная и прохладная погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 59%. Температура воздуха +11°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха +13°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидается благоприятная космическая погода. Магнитных бурь эксперты не прогнозируют.



Народные приметы. Для этого дня характерны моросящие дожди. Молочные облака 20 сентября предвещают скорое похолодание.



Наши предки следили за еловыми шишками: если они выросли низко - быть ранним морозам, а если наверху - настоящие холода в конце зимы следует ждать.