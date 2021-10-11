11.10.2021 18:59 Дмитрий Колоней

Помогите найти: Под Харьковом ушел в центр поселка и пропал парень (фото)

В Харькове и пригороде города ищут 16-летнего Руслана Русанова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 9 октября 2021 года в 17:00 отправился гулять в центр поселка Борки Чугуевского района одетый в темную кофту с капюшоном, черную куртку, светло-серые джинсы и черно-белые кроссовки Руслан Русанов.

Этот смуглый, темноволосый короткостриженый парень, с темно-коричневыми глазами, серьгой в левом ухе и татуировкой в виде крестика на левой руке между указательным и большим пальцем так и не вернулся домой.

Его приметы: рост 165 см, родимое пятно на спине у лопатки.

В настоящее время вероятно находится в Харькове.

Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам: 380503055233, 0574734993, 0662643085, 102 или другими доступными способами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.