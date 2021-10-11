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11.10.2021  18:32   Дмитрий Колоней

Разбиты вагоны и локомотив: Поезд и комбайн столкнулись на переезде (фото)

Комбайнер игнорировал правила дорожного движения.

ДТП: Поезд врезался в комбайн на переезде
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на социальные сети, 11 октября в 15:12 произошла авария на железнодорожном переезде. По предварительной информации на участке Фастов - Житомир произошло столкновение поезда с комбайном.
 
 
Комбайнер, в нарушение правил дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут - Львов. 
 
 
В итоге аварии поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Обошлось без пострадавших среди ехавших в поезде. Не потребовалась госпитализация и водителю сельхозсредства, отказавшемуся от медпомощи. 
 
 
Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересажены на другие места в поезде. Задержек других рейсов пока нет.
 
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом в поле подсолнечника загорелся комбайн.
 
Тэги:  авария, поезд, харьков, врезался в комбайн, дтп
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