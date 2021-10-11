11.10.2021 18:32 Дмитрий Колоней
Разбиты вагоны и локомотив: Поезд и комбайн столкнулись на переезде (фото)
Комбайнер игнорировал правила дорожного движения.
Как сообщает РЕДПОСТ,
ссылясь на социальные сети, 11 октября в 15:12 произошла авария на железнодорожном переезде. По предварительной информации на участке Фастов - Житомир произошло столкновение поезда с комбайном.
Комбайнер, в нарушение правил дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут - Львов.
В итоге аварии поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Обошлось без пострадавших среди ехавших в поезде. Не потребовалась госпитализация и водителю сельхозсредства, отказавшемуся от медпомощи.
Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересажены на другие места в поезде. Задержек других рейсов пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом в поле подсолнечника загорелся комбайн
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