11.10.2021 18:32 Дмитрий Колоней

Разбиты вагоны и локомотив: Поезд и комбайн столкнулись на переезде (фото)

Комбайнер игнорировал правила дорожного движения.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на социальные сети, 11 октября в 15:12 произошла авария на железнодорожном переезде. По предварительной информации на участке Фастов - Житомир произошло столкновение поезда с комбайном.

Комбайнер, в нарушение правил дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут - Львов.

В итоге аварии поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Обошлось без пострадавших среди ехавших в поезде. Не потребовалась госпитализация и водителю сельхозсредства, отказавшемуся от медпомощи.

Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересажены на другие места в поезде. Задержек других рейсов пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом в поле подсолнечника загорелся комбайн