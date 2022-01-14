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14.01.2022  20:23   Дмитрий Колоней

Коронавирус: в Украине испытывают новое лекарство против COVID-19

На клиническую проверку дало согласие Министерство здравоохранения.

Коронавирус: в Украине испытывают новое лекарство против ковид
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Минздрава, в Украине ученые подошли к этапу клинической проверки нового лекарства против ковида.  Исследовать будут порошок альтеплаза и растворитель для приготовления раствора для инъекций/инфузий.
 
 
Цель клинической проверки - оценить эффективность и безопасность ежедневного внутривенного введения альтеплазы курсом до 5 дней в дополнение к стандартной терапии и сравнить с применением только стандартной терапии у пациентов с острым респираторным дис-синдромом, вызванным инфекцией COVID-19.
 
Отметим, что на такой же стадии разработки находится израильский препарат против коронавируса Amor-18. Во время предыдущего этапа исследований все 18 человек, принимавших лекарства, поправились. Ранее в США одобрили первые таблетки против COVID-19 "Паксловид" (Paxlovid), разработанные американской фармкомпанией Pfizer.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что японске ученые разрабатывают вакцину с пожизненным иммунитетом к коронавирусу. 
 
Источник:   Сайт Минздрава
 Тэги:  коронавирус, лекарство, харьков, украина, covid-19.
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