17.01.2022 11:20 Виталий Хиневич
Мать не пускала своего ребенка домой на Харьковщине
К правоохранителям обратились школьные учителя девочки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на страницу Facebook Полицейские офицеры общин Харьковской области.
Сообщается, что к полицейским обратились учителя Роганского лицея. Работники учебного заведения рассказали, что ребенок оказался в сложных жизненных обстоятельствах. В ходе отработки полученной информации полицейские установили, что мать не пускает своего ребенка домой.
Девочка на данный момент находится в Харьковской областной детской больнице, в свою очередь мать хотят лишить родительских прав.
Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны
. Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.
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