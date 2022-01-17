    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Мать не пускала своего ребенка домой на Харьковщине
17.01.2022  11:20   Виталий Хиневич

Мать не пускала своего ребенка домой на Харьковщине

К правоохранителям обратились школьные учителя девочки.

Происшествие Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу Facebook Полицейские офицеры общин Харьковской области.
 
Сообщается, что к полицейским обратились учителя Роганского лицея. Работники учебного заведения рассказали, что ребенок оказался в сложных жизненных обстоятельствах. В ходе отработки полученной информации полицейские установили, что мать не пускает своего ребенка домой. 
 
 
Девочка на данный момент находится в Харьковской областной детской больнице, в свою очередь мать хотят лишить родительских прав.
 
Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны. Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.
 
Источник:   Полицейские офицеры общин в Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.01 Криминал и происшествия Снял дорожный знак и убежал: харьковские полицейские нашли правонарушителя 16.01 Криминал и происшествия Сорвал дорожный знак и убежал: полиция Харьковщины отреагировала на акт вандализма 16.01 Криминал и происшествия В Харькове на трамвайной остановке умер мужчина
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 