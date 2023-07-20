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20.07.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова замінили понад два кілометри водоводів

Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у поточному році замінили 2.5 км зовнішніх мереж, передає РЕДПОСТ .

 
Зокрема, закінчується перекладка 200 метрів технічно зношеної дільниці магістрального трубопроводу по вулиці Героїв Праці.
 
Як повідомив начальник Київської районної служби Віталій Чупандін, роботи ведуться у два етапи – спочатку замінили водоводи з наступними технологічними процесами, а вчора завершили підключення водоводів до насосної станції.
 
«Роботи планові, виконуються у рамках підготовки висотних будинків даного мікрорайону до експлуатації в осінньо-зимовий період. Окрім поновлення мереж, провели ревізію транзитних трубопроводів, що проходять через підвальні приміщення багатоповерхових будівель. Вийшли на фінальну стадію відновлення та після завершення, навіть останні поверхи висоток будуть забезпечені водопостачанням на належному рівні. Воду відключали лише на короткий період відновлення підключення вводів на насосній станції.
 
Зазначу, що мешканці мікрорайону в цей час могли користуватися технічною водою, завдяки підготовці альтернативних джерел подачі води, саме одна з нових вуличних колонок розташована поруч», - наголосив Віталій Чупандін.
 
За його словами, майстри дільниці з початку року відремонтували 51 вуличну колонку, замінили 6 люків та 9 пожежних гідрантів.
 
«Літній час намагаємось використовувати продуктивно, ремонтні та відновлювальні роботи ведемо прискореними темпами, адже наш район найбільше постраждав від ворожих обстрілів, що порушило наші об'єкти та збільшило кількість аварійних викликів. Саме у нашому районі з початку року найвищий показник оновлення мереж», – поінформував начальник Київської районної служби.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники проводять роботи щодо усунення складної аварії.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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