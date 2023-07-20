20.07.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Обстріл Козачої Лопані: окупанти завдали близько 20 ударів

За оновленою інформацією масований обстріл Козачої Лопані відбувся з танку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.

Росіяни завдали близько 20 ударів по приватним будинкам та цивільній інфраструктурі. Загиблий чоловік 1962 року народження отримав пряме осколкове ураження легень і загинув майже відразу.

Близько двох десятків приватних домоволодінь, господарських споруд, а також адміністративна будівля Козачолопанського старостинського округу отримали пошкодження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки України викрили ще одного колаборанта, який добровільно пішов на службу у так звану "народну поліцію" російсько-окупаційних військ в Ізюмі.