03.08.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік відібрав у неповнолітньої дівчинки телефон

Зловмисник в стані алкогольного сп'яніння підійшов до неповнолітніх дівчат та почав до них чіплятися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До Чугуївського районного управління поліції 1 серпня надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць селища Тернова невідомий пограбував 16-річну дівчину.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що чоловік, перебуваючи у стадії алкогольного сп'яніння, почав чіплятися до дівчаток.

Підлітки не захотіли з ним спілкуватися, тоді він схопив смартфон однієї дівчини і побіг. Потерпіла разом з подружками наздогнали грабіжника, намагалася повернути телефон, але він розштовхав дівчат та втік з місця події.

Працівники сектору кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. 38-річного мешканця району затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

2 серпня слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.