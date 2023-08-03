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03.08.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік відібрав у неповнолітньої дівчинки телефон

Зловмисник в стані алкогольного сп'яніння підійшов до неповнолітніх дівчат та почав до них чіплятися.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До Чугуївського районного управління поліції 1 серпня надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць селища Тернова невідомий пограбував 16-річну дівчину.
 
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що чоловік, перебуваючи у стадії алкогольного сп'яніння, почав чіплятися до дівчаток.
 
Підлітки не захотіли з ним спілкуватися, тоді він схопив смартфон однієї дівчини і побіг. Потерпіла разом з подружками наздогнали грабіжника, намагалася повернути телефон, але він розштовхав дівчат та втік з місця події.
 
Працівники сектору кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. 38-річного мешканця району затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
2 серпня слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що поліцейські виявили правопорушників на Харківщині.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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