Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1123 повідомлення про правопорушення та події.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Куп'янського районів та зафіксували факти пошкодження будинків й інших споруд. Слідчі відкрили кримінальні провадження.
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1400 транспортних засобів.
Поліцейські склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з який спричинив ворожий обстріл.
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