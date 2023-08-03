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03.08.2023  08:22   Рита Парфенова

Лісова пожежа сталася на Харківщині внаслідок російських обстрілів

Минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з який спричинив ворожий обстріл.

лісова пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Пожежа внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталася у Куп’янському районі. Поблизу с. Подоли у сосновому лісі горіла хвойна підстилка на площі 2 га.

Загалом протягом доби з 2 по 3 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 23 оперативні виїзди, з яких:
14 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожими обстрілами;
7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
2 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 2 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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