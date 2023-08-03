Лісова пожежа сталася на Харківщині внаслідок російських обстрілів

Минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з який спричинив ворожий обстріл.
Загалом протягом доби з 2 по 3 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 23 оперативні виїзди, з яких:
14 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожими обстрілами;
7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
2 – інші виїзди.
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