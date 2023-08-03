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03.08.2023  08:06   Рита Парфенова

Ворог завдав авіайційних ударів по Харківщині

Чотири населених пункти Харківської області опинилися під ворожими ударами з повітря минулої доби.

війна в україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Козача Лопань Дергачівської громади та сел Петропавлівка, Іванівка й Кислівка Куп'янського району.
 
Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:
  • На Слобожанському напрямку військові рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка.
  • На Куп’янському напрямку противник артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 серпня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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