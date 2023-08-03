03.08.2023 07:38 Рита Парфенова

3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.

Не секрет, що кавуни - це не тільки смачні, але і дуже корисні ласощі. У ньому понад 90% води та всього близько 6% цукру від загальної маси. Кавун є чудовим джерелом вітаміну А, містить комплекс вітамінів групи В, вітамін С та фолієву кислоту. Кавун – один із лідерів за вмістом лікопіну – дуже сильного антиоксиданту. Усе це допомагає зміцненню імунітету, а й допомагає організму підтримки нормальної функції нервової системи та формування червоних кров'яних тілець. До того ж солі заліза, калію, натрію, фосфору, магнію, що містяться в м'якоті кавуна, благотворно впливають на діяльність органів кровотворення, травлення, серцево-судинної системи, залоз внутрішньої секреції.

Також цього дня

У 1492 року розпочалася перша експедиція італійського мореплавця, уродженця Генуї, Христофора Колумба на судах «Санта-Марія», «Пінта», «Нінья». Спираючись на античне вчення про кулястість Землі та невірні розрахунки вчених 15 століття, мандрівник розраховував відкрити найкоротший морський шлях із Європи до Індії. Від Канарських островів експедиція повернула на Захід, перетнула Атлантичний океан у субтропічному поясі і досягла острова Сан-Сальвадор у Багамському архіпелазі, де висадилася 12 жовтня 1492 року. Це свято стало офіційною датою відкриття Америки.



1596 – німецький астроном Давид Фабриціус відкрив першу змінну зірку – Міра Кіта.



1778 – у Мілані відкрилася опера «Ла Скала», збудована архітектором Джузеппе П'єрмаріні на місці старої церкви Санта Марія делла Скала.



1795 – у Франції було засновано Паризьку консерваторію.



1811 – народився Еліша Отіс, американський винахідник безпечного ліфта (системи затримки ліфта у шахті під час обриву каната).



1904 – члени англійської експедиції стали першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті.



1904 – народився Кліффорд Саймак, американський письменник-фантаст («Заповідник гоблінів»).



1922 – радіостанція Нью-Йорка застосувала перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зображено грюкання дверима.



1935 – у школах України було запроваджено предмет «фізкультура».



1940 – народився Мартін Шин (справжнє ім'я Рамон Естевес), американський актор іспано-ірландського походження («Апокаліпсис сьогодні», «Уолл-стріт», «Ганді», «Американський президент»).



1949 – засновано Національну Баскетбольну Асоціацію (НБА).



1955 – у Лондоні пройшла прем'єра п'єси Самуеля Беккета «Чекаючи на Годо». Половина глядачів залишила зал під час вистави, не зрозумівши творчого задуму автора. Щоправда, згодом талант Беккета все ж гідно оцінили, присудивши йому в 1969 році Нобелівську премію з літератури.



1958 – американський атомний підводний човен «Наутілус» у ході секретного завдання «Сонячне світло» о 23 годині 15 хвилин вперше в історії досяг Північного полюса під водою.



1967 – народився Матьє Кассовіц, французький актор, режисер і сценарист (поставив «Ненависть», «Багрові річки», «Готику», «Вавилон Н.Е.», зіграв у фільмах «П'ятий елемент», «Яків-брехун», « Амелі», «Мюнхен»).



1971 – Пол Маккартні сформував нову групу, яку назвав «Wings» («Крила»). До складу групи увійшли дружина музиканта Лінда, колишній гітарист гурту Moody Blues Денні Лейн та ударник – американець Денні Сейуелл.



1979 – народилася Еванджелін Ліллі, канадська актриса (серіал "Lost", фільми "Хоббіт", "Володар бурі", "Жива сталь").



1992 – стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї встановив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.



1993 - 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався "Допомога для хапання круглої дверної ручки").



2001 – у Харкові відкрито пам'ятник одному з героїв роману «12 стільців» Ільфа та Петрова – отцю Федору. Композицію встановили на Південному вокзалі. Мандруючи країною в гонитві за скарбами, отець Федір проїжджав зупинявся в Харкові і згадував місто у своїх листах: «Харків – місто галасливе, центр Української республіки. Після провінції здається, начебто за кордон потрапив».



2004 – було запущено автоматичну міжпланетну станцію «Messenger» для дослідження Меркурія. У березні 2011 року станція благополучно вийшла на орбіту Меркурія та почала передавати фото планети на Землю. Політ завершився 30 квітня 2015 року, коли станція впала на Меркурій.



Іменини відзначають: Анна, Георгій, Євген, Іван, Петро, ​​Роман, Семен, Федір.