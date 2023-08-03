У Харкові під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка, врятовано 9 людей

Опівночі 3 серпня у Харкові сталася пожежа, не пов’язана з ворожими обстрілами.
Коли рятувальники прибули на виклик, вогнем повністю була охоплена квартира на тринадцятому поверсі багатоповерхівки.
Площа пожежі складала 70 кв.м. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 9 людей, ще 17 мешканців будинку було евакуйовано.
Під час ліквідації пожежі у квартирі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки.
Загалом на місці події працювало 13 одиниць техніки та 65 чоловік особового складу ДСНС. Причину займання встановлюють фахівці.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з який спричинив ворожий обстріл.
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