03.08.2023 09:33 Рита Парфенова

Герой України, харків'янин Ілля Гельфгат відзначає день нарождення

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження Іллю Гельфгата - Героя України, Почесного громадянина міста Харкова, викладача Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27.

Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова опубліковано в телеграм-каналі міськради.

«Найкраще про вчителя говорять успіхи його учнів. Скарбниця досягнень Ваших вихованців переповнена сотнями нагород. З Вашою допомогою та беззаперечною підтримкою Ваші учні з року в рік сходять на інтелектуальний Олімп, прославляючи Харків далеко за його межами.



Ви щодня відкриваєте дітям таємничий світ науки та даєте їм можливість доторкнутися до її творення. Ви виховуєте юні таланти, навчаєте їх розв'язувати найскладніші задачі та всупереч усім перешкодам досягати найамбітніших цілей. Ваш внесок у розвиток національної освіти неоціненний!



Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, миру і достатку! Нехай Ваші учні й надалі радують Вас і нас своїми успіхами!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав із Днем працівників торгівлі.