    
Главная Новини Харкова Суспільство Герой України, харків'янин Ілля Гельфгат відзначає день нарождення
03.08.2023  09:33   Рита Парфенова

Герой України, харків'янин Ілля Гельфгат відзначає день нарождення

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження Іллю Гельфгата - Героя України, Почесного громадянина міста Харкова, викладача Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27.

Гельфгат

Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова опубліковано в телеграм-каналі міськради.

«Найкраще про вчителя говорять успіхи його учнів. Скарбниця досягнень Ваших вихованців переповнена сотнями нагород. З Вашою допомогою та беззаперечною підтримкою Ваші учні з року в рік сходять на інтелектуальний Олімп, прославляючи Харків далеко за його межами.

Ви щодня відкриваєте дітям таємничий світ науки та даєте їм можливість доторкнутися до її творення. Ви виховуєте юні таланти, навчаєте їх розв'язувати найскладніші задачі та всупереч усім перешкодам досягати найамбітніших цілей. Ваш внесок у розвиток національної освіти неоціненний!

Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, миру і достатку! Нехай Ваші учні й надалі радують Вас і нас своїми успіхами!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов привітав із Днем працівників торгівлі.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, день народження, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.08 Влада На першому плані повинна бути безпека для маленьких харків'ян: Ігор Терехов про підготовку до 1 вересня 02.08 Влада Ігор Терехов звернувся за глобальною підтримкою до британського бізнесу та урядовців 01.08 Суспільство У Харкові очікують відповіді Фонду держмайна щодо переходу на баланс міста УНДІ протезування
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 