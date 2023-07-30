30.07.2023 11:25 Віталій Хінєвіч

Попри найважчі часи продовжують піднімати економіку – Ігор Терехов привітав із Днем працівників торгівлі



Попри найважчі часи продовжують піднімати економіку – Ігор Терехов привітав із Днем працівників торгівлі



Росія зруйнувала десятки тисяч бізнесів харківʼян.

Знищила склади і виробництва, розтрощила житло, торгові центри, ринки, аптеки, магазини, заправки, порушила логістичні шляхи, паралізувала роботу торгівельних підприємств.

Проте наші люди вистояли.

Повернулися, адаптувалися, відновилися, переформатувалися, продовжили або почали з нуля справу життя.

І сьогодні я віддаю їм усім данину пошани. Особливо, працівникам сфери торгівлі, загартованим випробуваннями і налаштованим на розвиток. Котрі попри найважчі часи продовжують піднімати економіку Харкова і задовольняти повсякденні потреби містян.