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30.07.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Попри найважчі часи продовжують піднімати економіку – Ігор Терехов привітав із Днем працівників торгівлі


Попри найважчі часи продовжують піднімати економіку – Ігор Терехов привітав із Днем працівників торгівлі
Росія зруйнувала десятки тисяч бізнесів харківʼян. 
 
Знищила склади і виробництва, розтрощила житло, торгові центри, ринки, аптеки, магазини, заправки, порушила логістичні шляхи, паралізувала роботу торгівельних підприємств. 
 
Проте наші люди вистояли. 
Повернулися, адаптувалися, відновилися, переформатувалися, продовжили або почали з нуля справу життя. 
 
І сьогодні я віддаю їм усім данину пошани. Особливо, працівникам сфери торгівлі, загартованим випробуваннями і налаштованим на розвиток. Котрі попри найважчі часи продовжують піднімати економіку Харкова і задовольняти повсякденні потреби містян.
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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