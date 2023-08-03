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03.08.2023  10:26   Василь Голосний

У Харкові відкрилась виставка "Харків. Біль. Любов. Незламність" (фото)

У бібліотеці для дорослих № 11 Холодногірського району відкрилась виставка "Харків. Біль.Любов. Незламність".

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

До експозиції ввійшли роботи подружжя харків'ян: дизайнерки Світлани Голосної та фотографа Василя Голосного.
 
"На початку повномасштабного вторгнення я працювала з дітьми в метро, що було тоді бомбосховищем. Займалися творчістю, гралися. Спілкування з дітьми в таких умовах переповнювало емоціями - болю, співчуття, любові. І саме це стало поштовхом для створення текстильних картин. У них - спогади про моє улюблене місто Харків, яким воно було до повномасштабного вторгнення. Також у своїх роботах я намагалася передати почуття, що їх зараз проживають, напевно, усі харків'яни. Від скорботи до віри в перемогу" - розповідає Світлана.
 
Василь Голосний з початку повномасштабного вторгнення постійно перебуває у Харкові, робить репортажі для сайту РЕДПОСТ, фіксує злочини російської армії. Виставки з воєнними фотографіями Харкова проходили в містах Варшава, Кельце, Бидгощ, Вроцлав (Польща). 
 
Виставку можна відвідати за адресою Полтавский шлях, 118 до 30 серпня. Бібліотека працює з 10.00 до 18.00. Вихідні вівторок, неділя.

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Тэги:  харків, виставка
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