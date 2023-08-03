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03.08.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

Харківський велосипедист виграв міжнародний турнір

Станіслав Титаренко виграв міжнародний турнір «UCI Gravel World Series 2023», який минулого тижня відбувся у польському місті Сверадув-Здруй.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, Харків на цих змаганнях представляв майстер спорту міжнародного класу Станіслав Титаренко, який виступав у ветеранській груповій гонці на 65 км. Він здобув звання чемпіона у віковій категорії 70+.
 
Загалом за нагороди змагалися понад 500 учасників з 15 країн, які визначали переможців та призерів у різних вікових групах серед аматорів, молоді, дорослих спортсменів та ветеранів велоспорту на дистанціях 65 та 106 км.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройде майстер-клас з баскетболу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, спорт
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