03.08.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Харківський велосипедист виграв міжнародний турнір

Станіслав Титаренко виграв міжнародний турнір «UCI Gravel World Series 2023», який минулого тижня відбувся у польському місті Сверадув-Здруй.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, Харків на цих змаганнях представляв майстер спорту міжнародного класу Станіслав Титаренко, який виступав у ветеранській груповій гонці на 65 км. Він здобув звання чемпіона у віковій категорії 70+.

Загалом за нагороди змагалися понад 500 учасників з 15 країн, які визначали переможців та призерів у різних вікових групах серед аматорів, молоді, дорослих спортсменів та ветеранів велоспорту на дистанціях 65 та 106 км.