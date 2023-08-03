03.08.2023 16:39 Дмитро Колонєй

На Харківщині за вільну Україну загинув поліцейський Дмитро Купріянов

Керівник поліції Харківщини вручив нагороду родині загиблого правоохоронця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, помічник чергового чергової частини роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» сержант поліції Дмитро Купріянов загинув під час виконання своїх службових обов’язків з відсічі та стримування збройної агресії 18 березня 2022 року. Чоловік, який охороняв адміністративної будівлі, потрапив під ракетний удар військ РФ. Від отриманих травм помер на місці події.

Указом Президента України Дмитро Купріянов нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно/ Нагорода булo переданo родині агиблого - дружині та маленькому сину Артему. Хлопчик, який перейшов до третього класу, вже мріє стати як батько поліцейським.

Орден родині передав заступник голови ХОВА Роман Семенуха та начальник ГУНП Володимир Тимошко, який від імені всього особового складу висловив співчуття родині та подякував за героїзм та мужність Дмитра.

Керівництво главку поліції та командир роти патрульної служби поліції особливого призначення “Схід” Сергій Богдановський постійно на зв’язку з родиною загиблого поліцейського та готові допомогти у вирішенні нагальних питань.