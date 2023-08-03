    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині за вільну Україну загинув поліцейський Дмитро Купріянов
03.08.2023  16:39   Дмитро Колонєй

На Харківщині за вільну Україну загинув поліцейський Дмитро Купріянов

Керівник поліції Харківщини вручив нагороду родині загиблого правоохоронця.

Загинув від ракетного удару ворога поліцейський Дмитро Купріянов на Харківщині
 
Як  повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, помічник чергового чергової частини роти патрульної служби поліції особливого призначення «Схід» сержант поліції Дмитро Купріянов загинув під час виконання своїх службових обов’язків з відсічі та стримування збройної агресії 18 березня 2022 року. Чоловік, який охороняв адміністративної будівлі, потрапив під ракетний удар військ РФ. Від отриманих травм помер на місці події.
 
Указом Президента України Дмитро Купріянов нагороджений орденом "За мужність" III ступеня посмертно/ Нагорода булo переданo родині агиблого - дружині та маленькому сину Артему. Хлопчик, який перейшов до третього класу, вже мріє стати як батько поліцейським. 
Орден родині передав заступник голови ХОВА Роман Семенуха та начальник ГУНП Володимир Тимошко, який від імені всього особового складу висловив співчуття родині та подякував за героїзм та мужність Дмитра.
 
Загинув від ракетного удару ворога поліцейський Дмитро Купріянов на Харківщині
 
 
Загинув від ракетного удару ворога поліцейський Дмитро Купріянов на Харківщині
 
Керівництво главку поліції та командир роти патрульної служби поліції особливого призначення “Схід” Сергій Богдановський постійно на зв’язку з родиною загиблого поліцейського та готові допомогти у вирішенні нагальних питань.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.07 Надзвичайні події На Харківщині знайшли мертвим хлопця, який зник безвісті 25.07 Надзвичайні події Труп на Холодной Горі: харківські поліцейські встановили, хто це був 24.07 Надзвичайні події Харківські поліцейські розповіли, як загинула дівчинка на Ізюмщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 