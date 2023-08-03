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03.08.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Поліцейські Харківщини розповіли, як стоять на варті правопорядку (відео)

Щодня поліцейські ППОП стоять на захисті прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечують роботу блок-постів, охороняють стратегічні об’єкти, здійснюють патрулювання населених пунктів, в тому числі деокупованих.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час чергового рейду поліцейські отримали виклик про сімейну сварку між матір'ю та сином. Конфлікт був вирішений на місці. Поліцейські провели профілактичну бесіду та роз'яснювальну роботу з громадянами.
 
Після настання комендантської години поліцейські патрулювали вулиці міста. На блокпосту виявили кілька цивільних автомобілів. Працівники ППОП перевірили документи у водіїв та пояснили, що свої справи потрібно вирішувати до настання комендантської години і не порушувати встановлені обмеження під час війни. 
 
 
Поліцейські полку в місті постійно патрулюють вулиці та попереджують правопорушення.  Правоохоронці щодня роблять все можливе, щоб жителі почували себе більш захищеними.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вилучено контрафактні цигарки та алкоголь «відомих брендів» на мільйон гривень.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, події
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