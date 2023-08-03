    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові продовжують впорядкувувати території кладовищ
03.08.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують впорядкувувати території кладовищ

КП «Ритуал» продовжує підтримувати в належному стані територію міських кладовищ та меморіалів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За минулий тиждень було вивезено 134 куб. м сміття та видалено 23 одиниці аварійного сухостою. Також тривають роботи з покосу трави та вирубки порослі. Систематично доставляється пісок, облаштовується прилегла територія.
 
 
На підприємстві зазначили, що Польський меморіал жертвам тоталітаризму, кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора, 1), кладовище №15 (вул. Володі Дубініна) та кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108) ще обстежуються на  наявність вибухонебезпечних предметів. Вхід на них заборонений.
 
 
Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40; (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків, кладовища
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.08 ЖКГ У житловому районі Харкова змінюють 700 метрів теплової магістралі 03.08 ЖКГ Енергетики завершують відновлювальні роботи у селі Замулівка на Харківщині 03.08 ЖКГ Харківські комунальники протягом місяця ліквідували 270 аварій
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 