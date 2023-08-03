03.08.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжують впорядкувувати території кладовищ

КП «Ритуал» продовжує підтримувати в належному стані територію міських кладовищ та меморіалів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

За минулий тиждень було вивезено 134 куб. м сміття та видалено 23 одиниці аварійного сухостою. Також тривають роботи з покосу трави та вирубки порослі. Систематично доставляється пісок, облаштовується прилегла територія.

На підприємстві зазначили, що Польський меморіал жертвам тоталітаризму, кладовище №17 (вул. Курочкіна Гора, 1), кладовище №15 (вул. Володі Дубініна) та кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108) ще обстежуються на наявність вибухонебезпечних предметів. Вхід на них заборонений.

Детальну інформацію щодо роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40; (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.