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03.08.2023  17:39   Дмитро Колонєй

Ремонтники ліквідували тисячі аварій на електромережах Харкова

Про це та інші роботи, виконані спеціалістами підприємства, розповіли у КП «Міськсвітло» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Міськсвітло», фахівці підприємства.з початку активних бойових дій виконали низку відновлювальних робіт у різнихї районах: 
 
  • усунули понад 2,6 тис. аварій на мережах зовнішнього освітлення,
  • замінили 67 пошкоджених опор, 467 світильників, 1,5 тис. ламп.
  • відремонтували 2,2 тис. світильників,
  • відновили 635 км мереж,
  • поновили роботу освітлення на 287 об’єктах вулично-дорожньої мережі.
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,  що комунальники усувають наслідки ворожого удару по Харкову.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, світло, харків
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