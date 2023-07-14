    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Троє харківських шахраїв виробляли фальшивий алкоголь
14.07.2023  19:49   

Троє харківських шахраїв виробляли фальшивий алкоголь

Харківські аферисти реалізовували фальсифіковані горілку, коньяк, віскі та ром.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, троє харків’ян організували підпільне виробництво та реалізацію спиртних напоїв:
  • змішували спирт з водою,
  • додавали харчові домішки та отримували «горілку», «коньяк», «віскі», «ром».
  • сурогатну продукцію реалізували через магазини, торговельні павільйони, продуктові бази та ринки на території міста, області та інших областей України.
 
 
Під час 13 обшуків правоохоронці знайшли та вилучили:
  • 1850 літрів спиртовмісної рідини на загальну суму 350 тисяч гривень;
  • обладнання для перекачування;
  • мобільні телефони;
  • флеш-накопичувачі;
  • сім-картки;
  • чорнові записи;
  • 4 транспортних засоби;
  • понад 23 тисячі гривень.
 
Зловмисникам повідомили про підозру. Досудове розслідування завершене. Матеріали провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про кримінальну родину, яка реалізувала аферу на мільйони, підробляючи та реалізуючи елітний алкоголь.
 
 
Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 Надзвичайні події На Харківщині спіймали афериста, який діяв за схемою “ваш родич у біді” 13.07 Надзвичайні події У Харкові благодійники допомогали втекти за кордон ухилянтам від призову 11.07 Надзвичайні події Афера “дзвінок із банку”: правоохоронці попереджають мешканців Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 