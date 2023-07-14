14.07.2023 19:49
Троє харківських шахраїв виробляли фальшивий алкоголь
Харківські аферисти реалізовували фальсифіковані горілку, коньяк, віскі та ром.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, троє харків’ян організували підпільне виробництво та реалізацію спиртних напоїв:
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змішували спирт з водою,
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додавали харчові домішки та отримували «горілку», «коньяк», «віскі», «ром».
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сурогатну продукцію реалізували через магазини, торговельні павільйони, продуктові бази та ринки на території міста, області та інших областей України.
Під час 13 обшуків правоохоронці знайшли та вилучили:
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1850 літрів спиртовмісної рідини на загальну суму 350 тисяч гривень;
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обладнання для перекачування;
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мобільні телефони;
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флеш-накопичувачі;
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сім-картки;
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чорнові записи;
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4 транспортних засоби;
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понад 23 тисячі гривень.
Зловмисникам повідомили про підозру. Досудове розслідування завершене. Матеріали провадження з обвинувальним актом скеровані до суду.
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