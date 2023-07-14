14.07.2023 20:20 Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова замінили десятки дорожних знаків

Про ті роботи, які виконали за тиждень фахівці підприємства розповіли у КП «Харків-Сигнал».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», минулого тижня працівники підприємства:

Читайте також: У Харкові виділили кошти на відновлення міста та безкоштовний проїзд

виконали ремонт 92 елементів огородження;

встановили нові та замінили 44 дорожні знаки;

відремонтували дев’ять світлофорних стійок та 11 світлофорних об'єктів;

виконали ремонт 18 світлофорних об'єктів та 12 контролерів за зверненнями громадян.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов доручив привести до ладу паркувальні майданчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: