Ремонтники Харкова замінили десятки дорожних знаків

Про ті роботи, які виконали за тиждень фахівці підприємства розповіли у КП «Харків-Сигнал».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», минулого тижня працівники підприємства:
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов доручив привести до ладу паркувальні майданчики.
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