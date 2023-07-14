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14.07.2023  20:20   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова замінили десятки дорожних знаків

Про ті роботи, які виконали за тиждень фахівці підприємства розповіли у КП «Харків-Сигнал».

Замінили десятки дорожних знаків ремонтники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», минулого тижня працівники підприємства:

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  • виконали ремонт 92 елементів огородження;
  • встановили нові та замінили 44 дорожні знаки;
  • відремонтували дев’ять світлофорних стійок та 11 світлофорних об'єктів;
  • виконали ремонт 18 світлофорних об'єктів та 12 контролерів за зверненнями громадян.

Замінили десятки дорожних знаків ремонтники Харкова

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов доручив привести до ладу паркувальні майданчики.

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, знаки, харків, дороги, світлофори
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