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03.08.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

Енергетики завершують відновлювальні роботи у селі Замулівка на Харківщині

Фахівці Вовчанського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" продовжують працювати над відновленням електропостачання у селі Замулівка Чугуївського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів старший майстер Вовчанського РЕМ Віктор Шестов, населений пункт дуже постраждав під час бойових дій, тому роботи в енергетиків тут багато.
 
"Пошкоджено близько 90% ліній 0,4 кВ. Це і зруйновані опори, і перебиті дроти. Заміни потребували і силові трансформатори на підстанції, від якої живиться Замулівка. Відновлювальні роботи тривають і йдуть за планом.
 
До кінця тижня підключимо перших споживачів. На завершення всіх робіт нам знадобиться ще два-три тижні. Люди тут дуже чекають на повернення електрики, тому робимо все можливе", - зазначив Віктор Шестов.
 
Староста Рубіжненського старостинського округу Вовчанської міської ради Лідія Чатченко розповіла: коли місцеві жителі дізналися про те, що в селі працюють енергетики, то почали повертатися до своїх домівок. 
 
"До війни в Замулівці жили 35 людей, на зараз - 16. Повернулися ті, в кого будинки пошкоджено не так сильно, адже внаслідок бойових дій тут зруйновано 50% осель. Але все одно люди хочуть додому, щоб розпочати відновлювати свої домівки", - зазначила Лідія Чатченко.
 
За словами Віктора Шестова, на швидкість відновлювальних робіт також впливає необхідність розмінування: сапери знаходять тут і міни, і снаряди, що не розірвалися.
 
"Влітку цьому процесу заважає висока трава та захаращеність території. Але я впевнений, що всі складнощі буде подолано, і вже скоро ми зможемо подати напругу нашим споживачам", - запевнив старший майстер Вовчанського РЕМ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники протягом місяця ліквідували 270 аварій.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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