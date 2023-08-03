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03.08.2023  15:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині судитимуть правоохоронця, який працював на окупантів та передавав ворогу секретну інформацію

Чекає на суд мешканець Харківщини, який перейшов на бік загарбників.

Судитимуть правоохоронця, який працював на окупантів та передавав ворогу секретну інформацію
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, помічник чергового сектору реагування патрульної поліції під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога:
  • патрулював селище,
  • затримував осіб,
  • приймав заяви та повідомлення про злочини,
  • охороняв новостворену «поліцію». 
  • подав заяву та працевлаштувався до так званого «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
  • був призначений на посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции». 
  • «зливав» їм дані про відомих йому учасників АТО та співробітників СБУ. 
  • пізніше став «уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)». 
 
За «роботу» на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч рублів.  
 
Колишнього правоохоронця судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
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