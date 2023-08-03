03.08.2023 15:16 Дмитро Колонєй
На Харківщині судитимуть правоохоронця, який працював на окупантів та передавав ворогу секретну інформацію
Чекає на суд мешканець Харківщини, який перейшов на бік загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, помічник чергового сектору реагування патрульної поліції під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога:
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патрулював селище,
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затримував осіб,
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приймав заяви та повідомлення про злочини,
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охороняв новостворену «поліцію».
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подав заяву та працевлаштувався до так званого «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
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був призначений на посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции».
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«зливав» їм дані про відомих йому учасників АТО та співробітників СБУ.
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пізніше став «уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)».
За «роботу» на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч рублів.
Колишнього правоохоронця судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.
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