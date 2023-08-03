Ігор Терехов привітав із перемогою на турнірі у США почесну харків'янку Еліну Світоліну,

Харків'янку увійшла до чвертьфіналу змагань серії WTA 500 у Вашингтоні, здолавші росіянку Дар'ю Касаткіну.
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У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
У Харкові ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Ввечері очікується дрібний дощ.
3 серпня відзначається День кавуна. Свято баштанних бере початок в Америці, яка посідає перше місце за кількістю поїдання кавуна.
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