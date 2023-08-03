03.08.2023 15:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав із перемогою на турнірі у США почесну харків'янку Еліну Світоліну,

Харків'янку увійшла до чвертьфіналу змагань серії WTA 500 у Вашингтоні, здолавші росіянку Дар'ю Касаткіну.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов у своєму вітальному зверненні, зокрема, зазначив:

«Харків радіє кожній Вашій перемозі! Своїм прикладом Ви щоразу доводите, що важка робота над собою та сила волі беззаперечно ведуть до успіху. Ви знаєте, як важлива ця перемога сьогодні для України, для Харкова, адже кожен тріумф українських спортсменів надихає нас на подальшу боротьбу.

Хай успіх і надалі супроводжує Вас у всьому, що Ви робите, Еліно! Міцного здоров’я та сил!» - говориться у привітанні.

Зазначимо, що на турнірі у США Еліна Світоліна переграла росіянку Дар'ю Касаткіну, яка виступає у нейтральному статусі, у двох сетах - 6:2, 6:2. У чвертьфіналі українка зустрінеться з переможницею матчу між американками Джесікою Пегулою та Пейтон Стернс.