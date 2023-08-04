04.08.2023 10:28 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 4 серпня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 55 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 3 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7,2 га території, з них 6880 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також 7,6 км ліній електропередач і 6 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.



Саперами виявлено та знешкоджено 55 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 158 саперів та 67 одиниць техніки.



Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3396 га території, 277 км автомобільних доріг, 2348 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 74 тис. 651 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.