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04.08.2023  09:50   Рита Парфенова

Наслідки обстрілів на Харківщині фіксують правоохоронці

Окупанти продовжують масовано обстрілювати населені пункти Харківщини.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом доби з 3 по 4 серпня обстріли з боку військових рф нанесли наступні руйнування:
  • у місті Вовчанськ Чугуївського району та смт Козача Лопань Харківського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
  • внаслідок обстрілу з танка у селі Бударки Чугуївського району сталася пожежа приватного домоволодіння.
  • по селу Чернещина Ізюмського району росіяни завдали удар керованою авіабомбою. Зазнав руйнувань будинок.
  • у селі Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа в будинку, пошкоджений гараж та господарчі споруди.
Постраждалих серед цивільного населення немає.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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