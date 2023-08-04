04.08.2023 08:36 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 3 по 4 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;

7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

2 – інші виїзди.



Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося 2 пожежі.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 серпня 2023 року.