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04.08.2023  08:36   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.


facebook.com/DSNSKHARKIV
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

 

Протягом доби з 3 по 4 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;
7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
2 – інші виїзди.

Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося 2 пожежі.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 серпня 2023 року.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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