Харківщина на ранок 4 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.
Протягом доби з 3 по 4 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, з них 2 спричинені ворожими обстрілами;
7 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
2 – інші виїзди.
Внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося 2 пожежі.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 серпня 2023 року.
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Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
Увесь день у Харкові утримається ясна погода. Без опадів.
4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві.
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