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04.08.2023  08:40   Рита Парфенова

Ворожі обстріли селищ Харківщини спричинили пожежі

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів мирних населених пунктів сталося 2 пожежі.

вогонь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

3 серпня близько 18:00 ворог завдав масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів на території приватного сектору загорівся дах житлового будинку та дві господарчих споруди. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп'янська та селища Дворічна. О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Друга пожежа сталася на території Зміївської територіальної громади, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинили ворожі обстріли.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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