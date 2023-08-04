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04.08.2023  08:12   Рита Парфенова

Перемістя Харкова знаходилось під авіаударом росіян

На Харківщині окупанти завдали авіаційних ударів у районах обласного центру, а також Ветеринарного, Веселого, Петропавлівки та Кислівки.

війна в україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загалом бойова обстановка на Харківщині наступна:
  • На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок, Висока Яруга, Вовчанськ, Варварівка і Бологівка.
  • На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 2 серпня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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