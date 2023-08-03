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03.08.2023  19:59   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаударів по Харкову та ще чотирьом селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 серпня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова, Веселого на Харківщині та здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населеним пунктам Харківської області Уди, Тернова, Плетенівка, Охрімівка, Вільхуватка.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 селища Харківщини: Одрадне, Западне, Петропавлівка та Подоли.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 серпня 2023 року.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  харків, агрессия россии, обстановка
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