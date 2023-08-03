03.08.2023 19:27 Олександра Жук

Як у харківському Центрі поводження з тваринами виходжують собак, які пройшли окупацію та передову (фото)

У Центрі поводження з тваринами зараз багато тварин, які потрапили сюди через війну. Якихось привезли самі господарі, бо немає кому доглядати. Якихось доправили сюди волонтери та військові під час евакуації з деокупованих території Харківщини.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



"Сталося нещастя і Рекс потрапив під важку техніку, під колеса. Господар привіз його до Харкова, лікував. У собаки було 2 операції. Зараз він у нас на реабілітації. Наші лікарі піклуються про нього. Господар, який зараз захищає Україну, дуже хоче повернутися з Перемогою та забрати свого собаку додому. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ"Сталося нещастя і Рекс потрапив під важку техніку, під колеса. Господар привіз його до Харкова, лікував. У собаки було 2 операції. Зараз він у нас на реабілітації. Наші лікарі піклуються про нього. Господар, який зараз захищає Україну, дуже хоче повернутися з Перемогою та забрати свого собаку додому.

Зараз у нас сидять собаки з Куп’янська, господарі яких евакуювались сюди до Харкова, але не мають змоги утримувати великих собак. Господарі допомагають, корм привозять, але з них ми нічого не просимо. Вони самі кажуть, давайте допоможемо, ми не відмовляємось, бо нам дуже потрібна допомога зараз. І у нас сидять ці собаки стільки, скільки буде потрібно, поки не вирішиться питання з їх помешканням" - розповідає Єлизавета Литвиненко, начальник відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП «Центр поводження з тваринами».

Наразі у Харківському центрі поводження з тваринами близько 10 таких собак. А взагалі, тут у вольєрах та хатинках на нових господарів чекають близько 400 собак та 80 кішок, повідомляє РЕДПОСТ

Щоб пришвидшити процес пошуку собакам та котикам нові родини, у Центрі запровадили нову програму.

"Ми випускаємо тварин на вулицю, під опіку харків’ян. Кожен може прийти до нас, вибрати собі тварину. Ми ставимо кліпсу, від сказу прищеплюємо тварину і направляємо її до опікуна. Підписуємо договір з людиною, що вона зобов’язується піклуватися про неї. І тоді вже тварина під опікою, нагодована і під наглядом знаходиться на території, на вулиці міста Харкова" - розповідає Єлизавета Литвиненко.

Зараз тварин з Центру людям віддають тільки після стерилізації та кастрації. Для цього тут запрацювала ще одна операційна. Її змогли розгорнути під час повномасштабного вторгнення. Щодня тут проводять близько 8 операцій.

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