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03.08.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Дорожники відновили покриття та розмітку на вулицях Харкова

Які роботи та де вели фахівці підприємства розповіли у КП «Шляхрембуд» Харкова.

Відновили покриття та розмітку на вулицях Харкова дорожники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланям на КП «Шляхрембуд», спеціалісти підприємства вионали наступні роботи: 
  • відновили асфальтобетонне покриття в місцях розриття інженерними службами на вулицях Харкова
  • провели роботи з нанесення дорожньої розмітки на вул. Продольній, Харківському шосе, вул. Академіка Павлова, вул. Барабашова.
  • тривають ремонті роботи у Сквері тепловиків.
Відновили покриття та розмітку на вулицях Харкова дорожники
 
Сьогодні, 3 серпня, на дорогах міста працюють 186 робітників та 163 одиниці спецтехніки підприємства. За попередню добу було вивезено 131 куб. м змету та 5 куб. м  ТПВ.
 
Відновили покриття та розмітку на вулицях Харкова дорожники
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, харків, дороги
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