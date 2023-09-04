Один із районів Харкова звітував про 100-відсоткову готовність систем водовідведення до зими

Підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період усіх комунікації комплексу «Харківводовідведення» у будинках комунальної власності завершилася в Індустріальному районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», у 591 будинку району внутрішньобудинкові системи повністю приведені до ладу.
За словами начальника дільниці Сергія Шеховцова, зараз бригади продовжують активно займатися роботою з виконання заявок жителів, проведенням планових поточних ремонтів та технічним обслуговуванням.
«Щодня ремонтники беруть у роботу близько 30 заявок, що надходять від харків'ян. Більшість їх стосується до відновлювальних робіт на комунікаціях господарсько-побутової каналізації. У зв'язку з цим ще раз нагадаю харків'янам про необхідність використання раковин та унітазів виключно за призначенням. Щодо поточних ремонтів, то нещодавно завершили проведення масштабних робіт у будинку на Індустріальному проспекті. Тут замінили технічно зношену ділянку трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 60 погонних метрів. На черзі – встановлення 100-метрової ділянки внутрішньобудинкової системи водопостачання в будинку на вулиці Миру», – поінформував Сергій Шеховцов.
За його словами, належним чином у районі ведеться профілактична робота та технічне обслуговування будинків. Також велика увага приділяється і відповідному стану підвальних приміщень, які продовжують служити укриттями для мешканців під час надзвичайних ситуацій. У разі виникнення аварійних ситуацій на комунікаціях бригади негайно їх ліквідують.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на міських системах водопостачання та водовідведення вчасно виконуються ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні переважатиме логіка, тож ймовірність помилитися дуже велика.
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