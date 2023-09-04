    
Главная Новини Харкова ЖКГ Один із районів Харкова звітував про 100-відсоткову готовність систем водовідведення до зими
04.09.2023  14:00   Рита Парфенова

Один із районів Харкова звітував про 100-відсоткову готовність систем водовідведення до зими

Підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період усіх комунікації комплексу «Харківводовідведення» у будинках комунальної власності завершилася в Індустріальному районі.


vodokanal.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», у 591 будинку району внутрішньобудинкові системи повністю приведені до ладу.

За словами начальника дільниці Сергія Шеховцова, зараз бригади продовжують активно займатися роботою з виконання заявок жителів, проведенням планових поточних ремонтів та технічним обслуговуванням.

«Щодня ремонтники беруть у роботу близько 30 заявок, що надходять від харків'ян. Більшість їх стосується до відновлювальних робіт на комунікаціях господарсько-побутової каналізації. У зв'язку з цим ще раз нагадаю харків'янам про необхідність використання раковин та унітазів виключно за призначенням. Щодо поточних ремонтів, то нещодавно завершили проведення масштабних робіт у будинку на Індустріальному проспекті. Тут замінили технічно зношену ділянку трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 60 погонних метрів. На черзі – встановлення 100-метрової ділянки внутрішньобудинкової системи водопостачання в будинку на вулиці Миру», – поінформував Сергій Шеховцов.

За його словами, належним чином у районі ведеться профілактична робота та технічне обслуговування будинків. Також велика увага приділяється і відповідному стану підвальних приміщень, які продовжують служити укриттями для мешканців під час надзвичайних ситуацій. У разі виникнення аварійних ситуацій на комунікаціях бригади негайно їх ліквідують.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на міських системах водопостачання та водовідведення вчасно виконуються ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.09 ЖКГ «Харківводоканал» дякує абонентам за своєчасно оплачені послуги 29.08 ЖКГ Комунальники Харкова ліквідували протягом тижня понад 100 аварій на водоводах 25.08 ЖКГ Комунальники Харкова перекладають вводи до районних теплових пунктів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 