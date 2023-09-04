04.09.2023 14:00 Рита Парфенова

Один із районів Харкова звітував про 100-відсоткову готовність систем водовідведення до зими

Підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період усіх комунікації комплексу «Харківводовідведення» у будинках комунальної власності завершилася в Індустріальному районі.



vodokanal.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», у 591 будинку району внутрішньобудинкові системи повністю приведені до ладу.



За словами начальника дільниці Сергія Шеховцова, зараз бригади продовжують активно займатися роботою з виконання заявок жителів, проведенням планових поточних ремонтів та технічним обслуговуванням.



«Щодня ремонтники беруть у роботу близько 30 заявок, що надходять від харків'ян. Більшість їх стосується до відновлювальних робіт на комунікаціях господарсько-побутової каналізації. У зв'язку з цим ще раз нагадаю харків'янам про необхідність використання раковин та унітазів виключно за призначенням. Щодо поточних ремонтів, то нещодавно завершили проведення масштабних робіт у будинку на Індустріальному проспекті. Тут замінили технічно зношену ділянку трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 60 погонних метрів. На черзі – встановлення 100-метрової ділянки внутрішньобудинкової системи водопостачання в будинку на вулиці Миру», – поінформував Сергій Шеховцов.



За його словами, належним чином у районі ведеться профілактична робота та технічне обслуговування будинків. Також велика увага приділяється і відповідному стану підвальних приміщень, які продовжують служити укриттями для мешканців під час надзвичайних ситуацій. У разі виникнення аварійних ситуацій на комунікаціях бригади негайно їх ліквідують.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на міських системах водопостачання та водовідведення вчасно виконуються ремонтні, відновлювальні та профілактичні роботи.