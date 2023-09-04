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04.09.2023  14:28   Дмитро Колонєй

Харківські тхеквондисти стали чемпіонами Європи

Харківські спортсмени готуються до першісті України

Стали чемпіонами Європи харківські тхеквондисти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, 2 вересня 2023 року, у рамках підготовки до молодіжного чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл тхеквондисти Харкова та області провели спільне тренування у форматі спарингу.
 
У серпні у складі збірної України харківській спортсмени брали участь у:
 
  • чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях (вибороли перше командне місце серед чоловіків і друге - в загальному заліку);
  • чемпіонаті Європи серед юніорів (посіли перше командне місце серед чоловіків і третє - в загальному заліку).

Стали чемпіонами Європи харківські тхеквондисти

Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, чемпіони, хакрів, тхеквондо
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