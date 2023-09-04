04.09.2023 14:28 Дмитро Колонєй

Харківські тхеквондисти стали чемпіонами Європи

Харківські спортсмени готуються до першісті України

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, 2 вересня 2023 року, у рамках підготовки до молодіжного чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл тхеквондисти Харкова та області провели спільне тренування у форматі спарингу.

У серпні у складі збірної України харківській спортсмени брали участь у:

чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях (вибороли перше командне місце серед чоловіків і друге - в загальному заліку);

чемпіонаті Європи серед юніорів (посіли перше командне місце серед чоловіків і третє - в загальному заліку).