04.09.2023 14:28 Дмитро Колонєй
Харківські тхеквондисти стали чемпіонами Європи
Харківські спортсмени готуються до першісті України
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту, 2 вересня 2023 року, у рамках підготовки до молодіжного чемпіонату України серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл тхеквондисти Харкова та області провели спільне тренування у форматі спарингу.
У серпні у складі збірної України харківській спортсмени брали участь у:
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чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях (вибороли перше командне місце серед чоловіків і друге - в загальному заліку);
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чемпіонаті Європи серед юніорів (посіли перше командне місце серед чоловіків і третє - в загальному заліку).
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