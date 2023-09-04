04.09.2023 16:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов нагородив кращих регбістів України

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 4 вересня, взяв участь у церемонії нагородження харківських регбістів - переможців всеукраїнських змагань, передає РЕДПОСТ .

Багаторазові чемпіони країни - регбі-клуби «Олімп» та «Легіон XIII», об'єднані у збірні команди області з регбі та регбіліг, цього року перемогли одразу у низці найпрестижніших всеукраїнських змагань. Так, вони стали переможцями чемпіонату України з олімпійського регбі-7, Кубка України з олімпійського регбі-7 та чемпіонату України з регбі-9. Також 11 спортсменів отримали звання майстрів спорту з регбі та два - з регбіліг.

Ігор Терехов привітав гравців та висловив сподівання, що вже наступного року фінал чемпіонату з регбі вдасться провести у мирному Харкові.

«Я не сумнівався у ваших перемогах, хоч і розумію, що за кожною з них стоїть важка праця. Дякую за те, що ім'я Харкова знову звучить голосно та гордо як ім'я міста-героя та міста переможців! Нехай наступний рік принесе нам усім довгоочікувану перемогу та мир, щоб такі чемпіонати ми змогли нарешті проводити вдома», - звернувся до чемпіонів мер.

Ігор Терехов вручив регбістам, тренерам та менеджерам клубу Подяки міського голови, а команда подарувала йому м'яч із автографами.

Зазначимо, що регбійний клуб «Олімп» (Харків) - найтитулованіший в Україні.