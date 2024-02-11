Харків під ракетним обстрілом військових рф

Станом на 23:05 вечора 11 лютого на Харків летят ракети з росії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, на теперешній час у місті було чутно щонайменше один вибух. Повітряна тривога триває.
«У місті чутно звуки вибухів. Будьте обережні», – повідомив міський голова Ігор Терехов.
Містян закликають перебувати в укриттях.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.
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Головним трендом дня буде накопичення запасів у різних сферах, будь то вкладення грошей в банк, придбання нерухомості або навіть початок колекціонування марок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Сильний дощ зі снігом йтиме вночі, але ще до приходу ранку закінчиться. У другій половині дня піде дрібний дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора.
Щороку 11 лютого відзначається Всесвітній день хворого, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі.
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