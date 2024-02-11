11.02.2024 23:05 Рита Парфенова

Харків під ракетним обстрілом військових рф

Станом на 23:05 вечора 11 лютого на Харків летят ракети з росії.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, на теперешній час у місті було чутно щонайменше один вибух. Повітряна тривога триває.

«У місті чутно звуки вибухів. Будьте обережні», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Містян закликають перебувати в укриттях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 лютого у Харкові оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 січня.