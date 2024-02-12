Прогноз погоди у Харкові на 12 лютого

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень він піде знову і ближче до вечора посилиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 лютого очікується хмарна погода. Невеликий дощ. Туман, видимість 200–500 м.
Вітер південний, 5–10 м/с.
Температура повітря протягом доби підвищиться: вночі 1–3º тепла, вдень 8–10º тепла.
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В роботі краще утриматися від важливих рішень через емоційне напруження дня. Якщо необхідно провести зустріч, варто обрати неформальну атмосферу.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень він піде знову і ближче до вечора посилиться.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
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