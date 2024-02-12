12.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 лютого

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку стихне. Удень він піде знову і ближче до вечора посилиться.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 лютого очікується хмарна погода. Невеликий дощ. Туман, видимість 200–500 м.

Вітер південний, 5–10 м/с.

Температура повітря протягом доби підвищиться: вночі 1–3º тепла, вдень 8–10º тепла.

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Народні прикмети

Погоду цього дня передвіщав місяць: якщо цієї ночі він був червонуватий, варто чекати сильного вітру.

А сильний вітер, своєю чергою, вказував на сиру погоду: “Вітер здійнявся – до сирого року”.

Якщо вітер дув з півночі, а хмар не було, готувались до великих холодів.

Дерева вкрилися інеєм – скоро потеплішає.