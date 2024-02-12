12.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

В роботі краще утриматися від важливих рішень через емоційне напруження дня. Якщо необхідно провести зустріч, варто обрати неформальну атмосферу.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен вбирає емоції свого оточення, особливо позитивні. Цей день не спонукає його до активного прояву себе, але Овен буде чудовим глядачем, оцінюючи будь-які вистави чи події. Зірки рекомендують йому відвідувати місця, де життя б'є ключем, і спостерігати за навколишнім.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець повинен довірятися своїй інтуїції, оскільки логіка не завжди допомагає зробити правильний вибір. Його внутрішній голос допоможе зрозуміти, що саме потрібно робити у складних ситуаціях.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У відносинах Близнюків може виникнути напруженість через непередбачувані обставини або їх вимогливість. Розглядайте ситуацію з усіх сторін, перш ніж робити радикальні кроки.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку варто відпочити у веселій компанії, де він зможе насолодитися спілкуванням та новими можливостями. Його комунікабельність допоможе підняти настрій як йому, так і іншим.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев повинен відпочивати і насолоджуватися життям, не піддаваючись на тиск оточуючих. Святкуйте день з рідними та друзями, оцінюючи прекрасне у всіх його проявах.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може відчувати апатію, але якщо вона зосередиться на своїх цілях, вона зможе використати цікаві можливості, які з'являться. Спостерігайте за інформаційними потоками і не губіть голову в хмарах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Фінансові справи Терезів підуть у гору, але вони повинні уважно розглядати всі пропозиції та можливості, що до них приходять.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону слід очікувати спонтанність у своїх діях та почуттях. Не ігноруйте свій внутрішній голос і дозвольте собі іноді робити несподівані кроки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець повинен приймати обставини такими, які вони є, і не намагатися контролювати все. Іноді наймудріше просто плисти за течією.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу слід користуватися найнестандартнішими методами для досягнення своїх цілей. Це може бути день, коли варто спробувати щось нове та неочікуване.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію доручено вести і надихати оточуючих. Він може бути успішним як у сімейному колі, організовуючи вечірки, так і в роботі, демонструючи свій організаторський талант.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам обіцяють день повний несподіванок та відкриттів. Вони повинні бути відкриті до нових ідей та готові до змін у своєму житті.