11.02.2024 20:25 Рита Парфенова

Місто в Харківській області буде тимчасово знеструмлене

Фахівці проводитимуть планові ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.

Повідомляється, що у зв'язку з невідкладними ремонтними роботами на об’єктах енергозабезпечення громади 12 лютого в період з 06:00 та 07:00 будуть короткочасні (10 хв.) відключення електроенергії по території міста Балаклія.

Крім цього, 12 лютого з 09:00 до 16:00 заплановано відключення електроенергії у частині міста Балаклія, а саме:

частково вул. Соборна

частково вул. Алієва

вул. Українська

вул. Заводська

вул. Оборонна

вул. Нова

вул. Покровська

пров. Покровський

пров. Український

Поставщик послуги просить вибачення за тимчасові незручності.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці "Харківобленерго" відновили електропостачання в Немишлянському районі Харкова після атаки БпЛА.