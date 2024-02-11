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11.02.2024  20:25   Рита Парфенова

Місто в Харківській області буде тимчасово знеструмлене

Фахівці проводитимуть планові ремонтні роботи.

відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.
 
Повідомляється, що у зв'язку з невідкладними ремонтними роботами на об’єктах енергозабезпечення громади 12 лютого в період з 06:00 та 07:00 будуть короткочасні (10 хв.) відключення електроенергії по території міста Балаклія.
 
Крім цього, 12 лютого з 09:00 до 16:00 заплановано відключення електроенергії у частині міста Балаклія, а саме:
  • частково вул. Соборна
  • частково вул. Алієва
  • вул. Українська
  • вул. Заводська
  • вул. Оборонна
  • вул. Нова
  • вул. Покровська
  • пров. Покровський
  • пров. Український
Поставщик послуги просить вибачення за тимчасові незручності.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці "Харківобленерго" відновили електропостачання в Немишлянському районі Харкова після атаки БпЛА.

 

Тэги:  відключення світла, харків
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