Наслідки ракетного удару усувають в будинках Харкова (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, станом на 16:00 зафіксовано 29 пошкоджених будівель, з них 23 - житлові будинки. Пошкоджено шість дахів, вибито 663 вікна.

Професіонали КП "Харківспецбуд" і КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" вже закрили контури майже 300 вікон.

У всіх будинках забезпечено опалення, але деякі з них залишаються без електро- та газопостачання. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів продовжуються і отримують пріоритетне вирішення.

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