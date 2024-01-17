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17.01.2024  18:26   Рита Парфенова

Наслідки ракетного удару усувають в будинках Харкова (фото)

Наслідки ворожого обстрілу Холодногірського району, який стався 16 січня ввечері, активно ліквідують комунальні служби.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, станом на 16:00 зафіксовано 29 пошкоджених будівель, з них 23 - житлові будинки. Пошкоджено шість дахів, вибито 663 вікна.

Професіонали КП "Харківспецбуд" і КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" вже закрили контури майже 300 вікон.

У всіх будинках забезпечено опалення, але деякі з них залишаються без електро- та газопостачання. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів продовжуються і отримують пріоритетне вирішення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили електропостачання для більшості споживачів, які залишилися без світла внаслідок ракетних ударів по Харкову.
 
Наслідки ракетного удару усувають в будинках Харкова (фото)
 
Наслідки ракетного удару усувають в будинках Харкова (фото)

Наслідки ракетного удару усувають в будинках Харкова (фото)

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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