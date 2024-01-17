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17.01.2024  19:27   

ЗСУ відбили шість атак ворога на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 17 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Федорівки та Вовчанська Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема:

  • Окіп,
  • Козача Лопань,
  • Гатище,
  • Плетенівка,
  • Синьківка,
  • Іванівка,
  • Берестове.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Слобожанському напрямку противник зберігає свою військову присутність у прикордонних районах. Також він активно проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 січня 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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