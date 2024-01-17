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17.01.2024  20:11   Рита Парфенова

Водія з фальшивим посвідченням затримали у Харкові

Сьогодні, на вулиці Архітекторів, патрульні зупинили автомобіль Volkswagen і при здійсненні перевірки водійського посвідчення виявили його підробку.

Новини Харкова: зупинили водія з фальшивим посвідченням
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, водій представив документ із підозрілими ознаками. Зокрема, відсутні були необхідні захисні елементи, а тип нанесення шрифтів не відповідав друкарському стандарту.

За допомогою баз даних інспектори встановили, що водій вже був позбавлений права керування транспортними засобами судовим рішенням. З цього приводу складений адміністративний протокол за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Для розслідування всіх обставин ситуації була викликана слідчо-оперативна група. Крім адміністративної відповідальності, тепер водію загрожує кримінальна відповідальність за використання свідомо підробленого документа.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні у Харкові виявили осіб, причетних до зберігання наркотиків.
Тэги:  поліція, харків
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