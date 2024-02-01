01.02.2024 17:41 Рита Парфенова

На Харківщині прикордонники окупантів, які ховалися у лісі (відео)

Регулярні "рейди" аеророзвідників бригади "Сталевий Кордон" демонструють позитивні результати.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, в лісі на Харківщині прикордонна аеророзвідка знову виявила окупантів, які приховувалися на українських територіях.

На цей раз у фокусі прикордонників опинився ворожий позашляховик та два бліндажі, які ретельно маскувались, але були успішно знищені.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.