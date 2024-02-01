На Харківщині прикордонники окупантів, які ховалися у лісі (відео)

Регулярні "рейди" аеророзвідників бригади "Сталевий Кордон" демонструють позитивні результати.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державну прикордонну службу України, в лісі на Харківщині прикордонна аеророзвідка знову виявила окупантів, які приховувалися на українських територіях.
На цей раз у фокусі прикордонників опинився ворожий позашляховик та два бліндажі, які ретельно маскувались, але були успішно знищені.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як прикордонники на Харківщині виявили та атакували ворожий автомобіль, який окупанти намагались замаскувати під металобрухт.
Комментариев: 0
Для привернення уваги та досягнення успіху намагайтеся не скромничати. Цього дня краще трохи підкреслити свої досягнення, ніж залишатися мовчазним.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
влажность:
давление:
ветер: