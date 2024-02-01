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01.02.2024  17:51   Дмитро Колонєй

На Харківщині знайдено живим чоловіка, який зник майже два роки тому

На Харківшині успішно завершилися 22-місячні розшуки Олега Доронічева.


На Харківщині знайдено живим чоловіка, який зник майже два роки тому

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині завершилися розшуки 34-річного Олега Доронічева - темноволосого, кареокого чоловіка з інівлідністю 2 групи, який 12 березня 2022 року у чорних куртці, брюках та черевиках пішов з будинку на Новй Баварії та зник.

Розшуи Олега, який до того ж потребував меднагляду, успішно завершилися. Його знайдено живим.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що знайдено мертвим зниклого безвісті мешканця Нової Баварії Івана Семеренка. 

Тэги:  розшук, зник чоловік, харків
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